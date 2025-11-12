Un tifoso del Leeds ha deciso di denunciare l'accaduto, che ha avuto luogo durante il riscaldamento del secondo tempo

Jacopo del Monaco 12 novembre - 10:51

Guai in vista per Hannibal Mejbri, centrocampista del Burnley. Durante la partita tra contro il Leeds United, infatti, il calciatore avrebbe sputato ad un tifoso. Ciò avrebbe avuto luogo il 18 ottobre, nel corso del secondo tempo della sfida di Premier League tra le due compagini vinta 2-0 dal Burnley. La vittima ha denunciato il fatto e la FA ha deciso di aprire un'indagine.

Burnley, Mejbri rischia una lunga squalifica per aver sputato ad un tifoso — Dopo aver denunciato per insulti razzisti il calciatore del Preston North End Milutin Osmajić, il quale sta scontando una squalifica di ben 9 giornate, adesso è lo stesso Hannibal Mejbri a finire sul banco degli imputati per aver commesso un gesto gravissimo. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, il calciatore tunisino avrebbe sputato ad un tifoso avversario durante la partita della massima competenza inglese tra il Burnley ed il Leeds United, disputata il 18 ottobre. L'ex centrocampista del Manchester United avrebbe commesso questo gesto mentre durante il riscaldamento del secondo tempo del match. Il tifoso colpito, in seguito, ha anche denunciato l'accaduto.

Tra la denuncia e l'accertamento dei fatti da parte della polizia di Lancashire, la FA ha aperto un'indagine nei confronti del classe 2003. In un comunicato ufficiale, la federazione ha dichiarato: "Hannibal Mejbri del Burnley è stato accusato di cattiva condotta in seguito alla partita di Premier League contro il Leeds United di sabato 18 ottobre 2025. Si sostiene che il giocatore abbia agito violando le Regole del Gioco e/o in modo improprio e/o abbia tenuto un comportamento offensivo e/o indecente sputando contro o in direzione dei tifosi del Leeds United intorno al 67° minuto. Il giocatore ha tempo fino a venerdì 28 novembre per fornire una risposta".

Se ritenuto colpevole, il tunisino rischia di prendere una squalifica di almeno 6 giornate. Ad inizio stagione, tra l'altro, la FA ha squalificato per 6 turni e dato una multa pari a 12mila sterline a Borja Sainz del Norwich. Quest'ultimo ha sputato a Chris Mepham del Sunderland.