Calcio in lutto: addio a Bruno Bianchi, ex bomber di Inter e Venezia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Bianchi , ex attaccante di Inter e Venezia tra gli Anni Sessanta e Settanta, venuto a mancare a Mestre a pochi giorni dal suo 77° compleanno. Nato a Olgiate Comasco, una località al confine con Appiano Gentile, Bianchi era tifoso dell’Inter fin da bambino, un amore che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Con la maglia del Venezia , con cui ha giocato dal 1969 al 1976, Bianchi ha lasciato un segno indelebile: 192 presenze e 43 reti in Serie C, diventando uno dei simboli del club veneto.

Dall'Inter al Venezia: la carriera di Bianchi

Bruno Bianchi aveva iniziato il suo cammino calcistico al collegio Gallio di Como, dove il suo talento non passò inosservato. Questo gli valse l’attenzione dei grandi club milanesi, ma la famiglia scelse l'Inter, da sempre la squadra del cuore. Negli anni della "Grande Inter" di Helenio Herrera, Bianchi giocò nella seconda squadra nerazzurra, accanto a campioni come Jair. Dopo esperienze in prestito con il Como e il Rapallo, il trasferimento definitivo al Venezia nel 1969 segnò la svolta della sua carriera. Unica parentesi lontano dal club veneto fu la stagione 1972-73, quando, in prestito all'Alessandria, vinse la Coppa Italia di Serie C, un titolo importante che arricchì il suo palmarès.