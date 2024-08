Inter, ricordi il giovane Alibec? L’attaccante torna a giocare in Romania

L'ex attaccante nerazzurro lascia il Muaither SC ed il Qatar per tornare nella sua Terra, là dove tutto è cominciato

Giuseppe Martorana 9 agosto 2024 (modifica il 9 agosto 2024 | 10:20)

Denis Alibec, attaccante rumeno con un passato tra le fila dell'Inter, ha deciso di fare ritorno in patria per vestire la maglia del FCV Farul Constanța. Dopo una breve parentesi in Qatar con il Muaither SC, il centravanti rumeno ha scelto di tornare in Romania, accettando l'offerta del club che attualmente milita nella Liga I, la massima serie del calcio rumeno.

Alibec in Romania, un ritorno atteso — Per Alibec, 33 anni, questo trasferimento rappresenta un ritorno alle origini, visto che il giocatore è nato proprio a Mangalia, una cittadina vicina a Constanța. Cresciuto calcisticamente in Romania, ha avuto una carriera che lo ha visto protagonista in diverse squadre, sia in patria che all'estero. Il suo talento precoce lo ha portato all’attenzione dell’Inter, con cui ha firmato nel 2009. Tuttavia, la sua esperienza con i nerazzurri non ha soddisfatto le aspettative, ed Alibec è stato ceduto in prestito a diverse squadre. Prima del ritorno in patria, Alibec ha vissuto una parentesi esotica in Qatar, con la maglia del Muaither SC, squadra militante nella Qatar Stars League. Sebbene l'esperienza abbia permesso al giocatore di esplorare un nuovo contesto calcistico e culturale, il richiamo della Romania si è fatto sentire forte, portandolo a prendere la decisione di tornare nel suo paese natale.

Alibec, il Futuro al FCV Farul Constanța — Il trasferimento al Farul Constanța rappresenta per Alibec un'opportunità di rilancio in un campionato che conosce bene. Il club, guidato dall'iconico Gheorghe Hagi, sta vivendo un periodo di crescita ed ambizioni rinnovate. Con l’aggiunta di un giocatore esperto come Alibec, il Farul punta a rafforzare il proprio attacco e a competere per i posti alti della classifica.