Campionati mondiali di calcio amputati: l’Italia parte per Istanbul

Sono 24 le squadre divise in 6 gruppi per la fase a gironi, dai quali le prime due classificate di ciascun gruppo e le quattro migliori terze potranno giocare le fasi finali partendo dagli ottavi, arrivando fino alla finale fissata per il 9 ottobre alle ore 20. Le squadre non qualificate alla fase finale, si affronteranno tra loro per definire il piazzamento nella classifica generale. L’Italia è inserita nel gruppo F, insieme ai campioni del mondo in carica dell’Angola, l’Uruguay e l’Iraq. Nelle ultime due edizioni del mondiale, disputatesi entrambe in Messico, la Nazionale azzurra si è piazzata al nono posto nel 2014 ed al quattordicesimo nel 2018.