Carriera d’oro, Dani Alves vince ancora: adesso i titoli sono 42!

Dai suoi primi titoli al Siviglia all’ultimo col San Paolo, il terzino brasiliano continua a vincere trofei, aggiornando il record di giocatore più vincente nella storia del calcio

Guidato da Hernán Crespo, il San Paolo ha posto fine a nove anni di digiuno da titoli vincendo il Paulista, uno dei campionati statali più equilibrati del calcio brasiliano. Il tecnico argentino ha impiegato solo tre mesi di lavoro per regalare il trofeo al Tricolor, riuscendo pure a portare la squadra agli ottavi di finale della Copa Libertadores. La tanto attesa gioia è arrivata con il 2-0 al Palmeiras nella finalissima giocata al Morumbi (gol di Luan e Luciano) dopo lo 0-0 dell’andata. Questo trionfo ha rappresentato anche un nuovo trofeo nella ricchissima carriera di Dani Alves, che continua ad allungare il suo vantaggio come giocatore con il maggior numero di titoli nella storia del calcio.

Il 38enne terzino, che non ha partecipato alla finale per un fastidio al ginocchio, ha raggiunto le 42 competizioni vinte. Cinque al Siviglia, 23 nell’epoca d’oro del Barcellona, ​​due alla Juventus, sei al PSG, cinque con la Seleção e ora il primo col San Paolo.

Alcuni portano questa cifra a 45 per i suoi esordi al Bahia, comprendendo nel conto un Campeonato Baiano e due Copas do Nordeste, anche se a due di questi tornei non ha partecipato nemmeno per un minuto. Se si conteggia il Paulista, va aggiunta anche la Copa do Nordeste, torneo regionale che concede al campione un posto per il terzo turno della Coppa Brasile.