Pareggia il San Paolo, storico Dani Alves: prima stagione senza un titolo dopo 16 anni consecutivi!

Dopo l’1-1 del San Paolo col Palmeiras, il Tricolor Paulista vede svanire matematicamente le ambizioni di titolo. Era dai tempi del Siviglia che Dani Alves non restava a bocca asciutta di trofei in una stagione…

Davide Capano

Il San Paolo ha perso ogni speranza di lottare per il Brasileirão dopo aver pareggiato ieri 1-1 in casa contro il Palmeiras. Questo risultato rompe una serie che difficilmente si vedrà più. Sì, perché Dani Alves per la prima volta dopo 16 anni non vincerà un titolo. A partire dalla stagione 2004-2005, quando il terzino approdò al Siviglia, era sempre riuscito a ottenere uno o più trofei, tra club e nazionale. Nella prima annata, in realtà, la squadra andalusa chiuse con zeru tituli, ma nella successiva, la 2005-2006, vinse l’allora Coppa UEFA. Fu così che il brasiliano iniziò il suo percorso trionfale fino a raggiungere i 40 trofei da professionista.

Dopo Siviglia, il sextete con il Barcellona di Pep Guardiola e gli allori con Juventus e Paris Saint-Germain, prima di rientrare in patria. Il passaggio in Europa del nativo di Juazeiro ha lasciato un segno difficile da cancellare, perché ha vinto tutto il possibile a livello di club nel Vecchio Continente. Con il Brasile mica è rimasto a guardare Dani Alves. Nella Seleção ha alzato due volte sia la Copa América che la Confederations Cup, ma avrà sempre il rimpianto di non aver vinto un Mondiale coi grandi, nonostante abbia conquistato un campionato mondiale Under 20 negli Emirati Arabi nel 2003 contro la Spagna di Iniesta.

Per la prima volta in 16 anni, quindi, uno dei migliori giocatori della storia non solleverà alcuna coppa.