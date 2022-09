Celtic e Rangers, è derby anche per il primo ministro scozzese: tifoserie divise fra i due candidati

Rangers e Celtic sono acerrimi rivali sul campo di calcio, e sembra che i loro fan non siano nemmeno d'accordo su chi vogliono come prossimo primo ministro. A proposito Celtic-Rangers si gioca domani 3 settembre...

I risultati hanno messo il 41% dei fan degli Hoops (Celtic) a fare il tifo per Rishi Sunak che ha iniziato forte ma da allora è rimasto indietro ed è improbabile che ottenga un altro lavoro nel prossimo governo dopo che le sue dimissioni hanno contribuito a far cadere Boris Johnson. In palio è infatti la leadership del partito Conservatore e quindi poi la guida del governo.

Nella metà blu dei Rangers, il 35% dei fan della squadra di Ibrox ha indicato che preferirebbe la signora Truss rispetto al 23% del signor Sunak. I risultati delle elezioni per la leadership del Partito conservatore sono attesi per lunedì 5 settembre, tuttavia, la signora Truss è in vantaggio e sta già pianificando le sue prime mosse come Primo Ministro.