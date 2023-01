Cesena, agguato premeditato prima del derby: tifosi individuati, feriti sì ma non gravi

Prima dell'inizio del match di Serie C, le due tifoserie hanno dato vita a diversi disordini. Una cinquantina di ultras sono venuti alle mani. In rete sono diventati virali i video degli scontri in cui si vedono fitti lanci di oggetti e colpi di spranga.

I facinorosi sono stati prontamente individuati dalle forze dell'ordine. Un derby ad altissima tensione. Negli scontri - tutta via - non risultano feriti gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per disperdere i partecipanti che, alla vista delle divise, sono fuggiti. Polizia e Carabinieri hanno presidiato fin dal mattino la via Emila proprio per evitare contatti tra le tifoserie, erano circa 200 i tifosi del Cesena che attendevano i riminesi in un bar all'altezza di Savignano, come conferma Cesenatoday.it.