Cesena-Rimini: multe e squalifiche, l’onda lunga del derby di Romagna

Cesena-Rimini, a 360 gradi l'intervento del Giudice sportivo...

Redazione DDD

Oltre agli scontri fra ultras sulla via Emilia, lontano dallo stadio, il derby vinto 1-0 dal Cesena sul Rimini nel campionato di Serie C, continua a generare notizie e ad allungare la lista di provvedimenti e sanzioni.

Le decisioni del Giudice sportivo di Lega Pro

Per il club bianconero ammenda di 4000 euro per alcune condotte dei supporter "integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 10° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco; al 36° minuto del primo tempo, un mozzicone di sigaretta acceso nel recinto di gioco; al 41esimo minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica vuoto e liquido sul terreno di gioco; al 38° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco".

Ma, continua il Giudice, "I sostenitori del Cesena, presenti nella Curva Nord, hanno anche intonato, al 33esimo minuto del secondo tempo, per cinque volte, cori ed esposto uno striscione offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari", e "per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, al termine della gara, per quattro volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Società avversaria, cori percepiti dai tre Rappresentanti della Procura Federale presenti".

Fronte Rimini: qui 500 euro di ammenda "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al termine della gara, due accendini sul terreno di gioco".

Per quanto riguarda i tesserati, squalifica per Domenico Toscano, allenatore del Cesena: era in diffida ed è arrivato il quinto cartellino giallo. Ma anche una giornata di squalifica anche per il match analyst cesenate Carmine Alessandria, oltre a 500 euro di ammenda.