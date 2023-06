Che festa alla partita d’addio di Maxi Rodríguez! Due magie di Messi, a segno anche Batistuta

Partita speciale dalle forti emozioni per Maxi Rodríguez, soprannominato la "Fiera". All'Estadio Marcelo Bielsa di Rosario è andata in scena la partita d'addio al calcio del 42enne argentino (in carriera ha vestito le maglie di Newell's, Espanyol, Atletico Madrid, Liverpool e Peñarol). Tra i tanti ospiti non poteva mancare lui, Lionel Messi...

Grande festa all'Estadio Marcelo Bielsa di Rosario per l'addio al calcio di Max Rodríguez. Ritiratosi ufficialmente a gennaio 2022, il 42enne ex centrocampista argentino vice-campione del mondo con l'Albiceleste nel 2014 (passato alla storia per lo splendido e decisivo gol segnato all'ottavo minuto del primo tempo supplementare negli ottavi di finale contro il Messico al Mondiale 2006 in Germania), impiegato anche come ala nel corso della sua carriera, ha vissuto una serata speciale assieme a vecchie glorie e ex compagni di nazionale.