Chelsea Women, la finalista di Champions si burla dei maschilisti: “Calciatrice? No, casalinga…”

La svedese Mušović del Chelsea, prima squadra della storia ad aver squadra maschile e femminile in finale di Champions nello stesso anno, ironizza nella sua biografia Twitter in risposta ai commenti maschilisti che riceve di solito

Mancano otto giorni alla finale di Champions League femminile Chelsea-Barcellona, e il portiere della squadra inglese, Zećira Mušović, ha attirato su di sé un’attenzione particolare, non per qualcosa legato alla partita ma per un dettaglio social. Che ha fatto? Per rispondere ai continui commenti maschilisti ricevuti, la 24enne svedese ha scelto l’ironia, modificando la bio del suo account Twitter: “Calciatrice professionista. Beh, non proprio, perché sono una ragazza. Quindi sono una casalinga, principalmente in cucina. Il mio fidanzato è il professionista. Come hobby faccio il portiere del Chelsea quando finisco di lavare i piatti”.