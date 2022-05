“Ci mancheranno i soldi ma abbiamo un sacco di ovaie”: la carica delle tifose Huelva prima della finale

La carica delle tifose dello Sporting Huelva prima della finale de la Copa De La Reina contro il Barcelona Femeni…

Una stagione piuttosto positiva quella condotta dalla squadra femminile dello Sporting Huelva. Le biancoblu, guidate dal tecnico Antonio Toledo, hanno chiuso la Liga Iberdrola al decimo posto, bissando la posizione della stagione scorsa. E, per chiudere al meglio l’annata, le ragazze dello Sporting si sono regalate anche la finale de la Copa de La Reina contro il Barcelona Femeni di Alexia Putellas, Campione di Spagna e vice-Campione d’Europa. Il percorso per arrivare all’ultimo atto della competizione è stato caratterizzato dalle belle vittorie contro Atletico Madrid agli ottavi di finale e contro il Madrid CFF ai quarti, formazioni ben più blasonate e attrezzate.

In finale è arrivata una pesante sconfitta per 6-1 (il Barcellona ha passeggiato sulle rivali grazie all’autorete di Emily Dolan, Maria Pilar Leon, la rete della svizzera Crnogorcevic, Pina, Martens e il Pallone d’Oro Alexia Putellas, di Sandra Oliver il gol della bandiera). Ma, prima dell’attesissima finale, le tifose dello Sporting Huelva, volendo dare grande merito alla squadra per aver disputato una bella stagione pur tra difficoltà economiche, hanno voluto caricare le loro beniamine come si deve. In particolare, un cartello recitava così: “Nos faltarà dinero pero nos sobran ovarios. Vamos Sporting!!”. Tradotto “Ci mancheranno i soldi ma abbiamo un sacco di ovaie. Forza Sporting”. Una menzione speciale ad una stagione condotta con grinta e tenacia.