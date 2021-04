Grazie Netflix: il Blackburn Rovers restaura la tomba del suo calciatore “ottocentesco”

La tomba di Fergus Suter, uno dei pionieri del calcio, è stata restaurata dopo che una tifosa, turbata per le non buone condizioni della lapide, ha visto la serie Netflix “The English Game”

La serie Netflix “The English Game” colpisce ancora. Sì, perché la tifosa Jacqueline McAleese ha contattato il Blackburn Rovers, società ora in Championship, dopo aver notato che la tomba di Fergus Suter era in condizioni fatiscenti. Suter è considerato il primo calciatore professionista nella storia del calcio, il primo ad aver guadagnato un “salario da lavoro” col team del Lancashire nel 1880. La signora McAleese ha raccontato di essersi “piuttosto turbata” quando ha visto la lapide del calciatore “tutta trasandata e ridotta solo a un mucchio d’erba”.

Il restauro, finanziato dal Blackburn Rovers, è avvenuto nel 135esimo anniversario del trionfo della terza FA Cup vinta da Suter, quando i Rovers sconfissero il West Bromwich 2-0. La McAleese, soddisfatta per la tomba restaurata al Blackburn Old Cemetery, l’ha definita “magica”. “So che non è un parente e in realtà non ha niente a che fare con me, ma la sua storia mi ha toccato il cuore e mi sono appassionata così tanto”, ha aggiunto.