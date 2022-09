Cile, derby universitario di Santiago da rigiocare: petardo contro il portiere ospite!

Il portiere non ha potuto proseguire sul campo di gioco e ha dovuto essere portato in ambulanza al più vicino centro medico, quindi il derby è stato sospeso. Ancora una volta la violenza era presente nel Clásico Universitario. Ora bisognerà vedere come si evolverà il portiere per determinare se la partita continuerà questo mercoledì o se dovrà essere riprogrammata. "Partita ufficialmente sospesa per mancanza di garanzie, dopo i danni riportati dal nostro portiere Martín Parra a seguito del lancio di fuochi d'artificio in campo", si legge in un comunicato del club azzurro.