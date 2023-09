City, Haaland fa discutere per un post nell’anniversario dell’11 settembre

Il post in questione mostra Haaland che scrive “AIRling”, accompagnato da una emoji di un aereo e dalla bandiera norvegese, con allegato un’immagine di sé stesso che controlla la palla in aria. Sebbene la sua intenzione fosse quella di fare un gioco di parole tra “air” e “airlines” in relazione al suo nome, il calciatore non si è reso conto che lo stava postando nel giorno dell’anniversario del tragico attentato al World Trade Center negli Stati Uniti di 22 anni prima.