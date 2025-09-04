Clamoroso in Brasile: Neymar erede di un ricco uomo d’affari sconosciuto

Dal Brasile è giunta una notizia che ha del clamoroso, dato che Neymar sembra essere diventato l' unico erede di un patrimonio molto importante. Secondo alcuni media locali, un misterioso uomo d'affari considera l'ex giocatore del Barcellona un'icona della cultura brasiliana e gli avrebbe intestato tutta la sua fortuna. Il giocatore, oggi al Santos , dovrebbe ereditare circa 1 miliardo di euro .

Nel corso della sua carriera agonistica, Neymar hane ha firmati di contratti importanti, vestendo le maglie di Paris Saint-Germain ed Al-Hilal . Dopo le due non fortunatissime stagioni in Arabia Saudita, in cui ha comunque portato a casa dei titoli, O'Ney ha fatto ritorno in patria dove tutto ha avuto inizio, ovvero al Santos. Di recente, i media brasiliani hanno riportato una notizia incredibile: un misterioso uomo d'affari ha deciso di intestare tutto il suo patrimonio a Neymar. Il testamento d'eredità di questa persona, che dovrebbe essere un uomo di 31 anni molto malato ma ancora in vita, risale al due anni fa ed un dettaglio è proprio la cifra in denaro che Neymar riceverà: circa 6.1 miliardi di real brasiliani , ovvero 1 miliardo di euro.

Il calciatore e l'uomo d'affari non hanno nessun legame di amicizia e di parentela. Questa persona, che ha deciso di restare nell'anonimato, ha preso la decisione di nominare l'ex calciatore di Barça e Psg come suo erede perché lo considera un'icona della cultura brasiliana. L'imprenditore sconosciuto, tra l'altro, si identifica nel numero 10 del Santos soprattutto per i suoi valori e per il rapporto che ha col padre. Le carte del testamento hanno fatto il giro del web e, al momento, Neymar ed il suo entourage non hanno ancora parlato e, di conseguenza, confermato questa particolare notizia.