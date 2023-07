Clamoroso in Inghilterra: il Chelsea libera Aubameyang a zero

Futuro in Francia per Pierre Aubameyang, dopo la deludente esperienza londinese. Tanto che il Chelsea sembra intenzionato a lasciar partire a zero il giocatore.

Marco Varini Redattore

Un investimento che non ha reso come ci si attendeva quello di Pierre Aubameyang al Chelsea, tanto che il club londinese si è deciso a lasciar partire il giocatore a zero. Un fatto clamoroso per un giocatore certamente non più giovane, ma ancora in grado di sfruttare il proprio bagaglio di tecnica e di esperienza. Lo farà però lontano da Londra..

Aubameyang era arrivato la scorsa estate dal Barcellona, ma in terra londinese ha riscontrato diverse difficoltà, disputando solamente 21 partite (solo 11 di queste da titolare). Per lui un bottino di sole 3 reti realizzate. Per lui si prospetta un esperienza in Francia, precisamente all'Olimpique Marsiglia, che salvo sorprese lo avrà senza sborsare 1 euro per il suo cartellino.