Barça, ecco la maglia speciale per il Clasico contro il Real: il suo costo è di ben 400 euro

Si avvicina il super Clasico di Spagna, in programma domenica prossima al Camp Nou. Una sfida attesissima, sopratutto quest'anno, per un match che potrà mettere la parola fine alla Liga 2022/2023. Il Real Madrid non ha che un risultato da portare a casa, la vittoria, mentre il Barça è forte dei 9 punti di vantaggio in classifica. Un match speciale dunque, e per l'occasione anche la maglia del Barcellona sarà speciale.