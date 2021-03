Colombia, i tifosi applaudono la nuova maglia: “Finalmente una camiseta decente”

La Colombia ha presentato sui social le nuove divise e i tifosi Cafeteros, stufi della “hoja de apuntes”, apprezzano moltissimo

In tutto il mondo tante squadre nazionali hanno presentato le nuove divise che utilizzeranno da questo fine marzo di appuntamenti FIFA o dalle competizioni estive. Tra queste anche la Colombia che ha svelato l’uniforme per la prossima Copa América, in programma da venerdì 11 giugno a sabato 10 luglio.