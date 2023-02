Colombia, incredibile ma vero: il tifoso aggressore di Tolima-Millionarios ha fatto causa a Cataño!

Alejandro Montenegro, tifoso che ha invaso il campo per colpire Daniel Cataño poco prima di Tolima-Millionarios, ha annunciato che denuncerà il calciatore aggredito. "Il colpo che ho ricevuto come reazione è grave", ha detto a Noticias RCN.

Nell'anteprima della partita tra Deportes Tolima e Millonarios, un tifoso della squadra locale è entrato in campo e ha attaccato Daniel Cataño, oggi al Millonarios ma ex Tolima.

Il tifoso dovrà scontare una squalifica di tre anni in cui non potrà entrare allo stadio Manuel Murillo Toro. "Sono le conseguenze delle mie azioni. Ho danneggiato un evento sportivo con più di 20.000 persone e nulla giustifica l'errore", ha detto.

Inoltre, il padre di Alejandro Montenegro, il tifoso che ha colpito Cataño, ha reso visibile il momento difficile che sta attraversando suo figlio: "Per motivi di sicurezza, non è in casa. Lo abbiamo mandato in un posto riservato a causa delle circostanze che lo stanno riguardando”.