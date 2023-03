Consiglio dei ministri a Cutro: sempre bloccati i biglietti del derby per i tifosi di Catanzaro, si va al Tar?

I tifosi leccesi hanno avuto ragione. Un precedente importante in vista del derby di Serie C fra Crotone e Catanzaro...

Slitta di due giorni a venerdì prossimo quindi a 72 ore dal calcio d’inizio la decisione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) sulla gara Crotone-Catanzaro. Il rinvio, secondo quanto si è appreso, sarebbe legato ad altre priorità e più precisamente alla svolgimento del consiglio dei ministri in programma domani a Cutro.

“Resta bloccata la vendita dei biglietti del derby per i tifosi residenti in provincia di Catanzaro. Il divieto di vendita dei tagliandi del derby ai residenti nella provincia di Catanzaro, è motivato dal rischio incidenti fra opposti sostenitori ed è già stato notificato alle società e ai sindaci Fiorita e Voce”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sulla pagina regionale Sicilia&Calabria.