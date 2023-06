Copa America 2024, la Conmebol ha annunciato le date del torneo

La Conmebol, di concerto con la Concacaf, non ha ancora stabilito quali saranno le città ospitanti. Questo intanto l'annuncio da parte del presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez: "Siamo lieti di annunciare ufficialmente le date di apertura e di chiusura della Conmebol Copa América 2024, una nuova edizione in cui tutti sono invitati a celebrare e vivere la passione che questa competizione ci fa provare”.

Nella scorsa edizione in Brasile (2021) ad alzare il trofeo è stata l'Argentina di Messi in finale proprio contro i verdeoro al Maracanã di Rio de Janeiro (1-0 gol di Di Maria). L'Albiceleste, che si è poi laureata campione del Mondo a dicembre in Qatar, si trova in testa all'albo d'oro del torneo continentale con 15 successi assieme all'Uruguay. Terzo il Brasile con 9 trionfi.