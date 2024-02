Corea del Sud, Lingard torna a sorridere: giocherà nell’FC Seoul

"Sono molto emozionato. È una nuova sfida. L'ho accettata, sono qui e sono pronto ad abbracciare la cultura. È un nuovo inizio per me, un nuovo capitolo della mia carriera. Mi diverto di nuovo a giocare a calcio, torno a mettere un sorriso sul mio viso", ha detto Lingard nella sua presentazione con la squadra della capitale.

Per quanto riguarda il motivo della squadra sudcoreana, Lingard ha dichiarato che "durante l'estate ho ricevuto diverse offerte e quando è entrato in gioco il FC Seoul, l'impegno che hanno dimostrato, sono venuti a Manchester per vedermi allenare, i fisioterapisti del Manchester hanno fatto alcuni test e poi sono arrivati ​​con il contratto cartaceo, quindi credo che l'impegno dimostrato dalla società mi abbia davvero convinto, avevo già deciso dove volevo andare perché, come ho detto, c'erano tante offerte, tutte verbali, ma l'impegno dimostrato dall'FC Seoul ha dimostrato quanto interesse avevano e quanto mi volessero nel club, quindi è stato giusto che io abbia ricambiato".