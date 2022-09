Cori sulla Serbia e Romania-Bosnia si trasforma in un derby: disordini sugli spalti

Durante la gara Romania e Bosnia Erzegovina - valida per la Nations League - le due tifoserie hanno dato il via a dei disordini sugli spalti.

Il tutto è partito dal coro dei tifosi rumeni che - sottolineando le problematiche politiche degli ultras rivali - hanno inneggiato alla Serbia. Dal canto loro i sostenitori bosniaci hanno fatto partire - come risposta - il coro: "Ria Ria Ungheria".

Inutile raccontare come le due fazioni hanno tentato il contatto in più occasioni ma il tutto si è limitato al lancio di oggetti (come fumogeni, torce e bicchieri di birra) visto che le due tifoserie erano separate da una barriera all'interno dello Stadio.