Cristiano shock al derby di Riad: arbitro, ti hanno pagato…

L'ultima di CR7: ha insinuato che Wilmar Roldán, arbitro colombiano chiamato a dirigere il derby di Riad vinto 3-0 dall'Al Hilal contro l'Al Nassr dello stesso Cristiano, sia stato pagato...

Valentina Alduini

Cristiano Ronaldo ha fatto gesti controversi a Wilmar Roldán, dopo che l'arbitro colombiano non gli aveva concesso un rigore e il suo gol era stato definitivamente annullato. CR7'ha fatto gesti con le mani come se alludesse ai soldi. All'arbitro? Roldán non lo ha nemmeno amminito.

L'Al Nassr è stato battuto 3-0 dall'Al Hilal

Una partita nervosa per Ronaldo: prima per i tifosi avversari che inneggiavano a Messi, poi il suo gran gol annullato però per un fuorigioco dubbio. Frustrazione che è sfociata in un gesto pesante verso l'arbitro, in un momento in cui il risultato era ancora sull'1-0.

Il seguito: dopo il gol annullato, Ronaldo subisce un intervento scomposto, ma il direttore di gara Roldán non concede il fallo. In risposta, CR7, mentre si rialzava, ha fatto il gesto dei soldi, come per dire all'arbitro che è stato pagato.

Eppure pochi giorni prima era successo il contrario, con Ronaldo che nella partita contro il Persepolis è andato dal direttore di gara per rinunciare al rigore che era stato assegnato all'Al-Nassr dopo un intervento su di lui. Per il semplice motivo che non era rigore...

