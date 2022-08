Da calciatore ad aspirante gigolò, arrestato l’ex viola Idris Ben Mousse

Secondo quanto emerso dalle indagini - fin da subito - il clima si è riscaldato tanto che la prestazione sessuale (valutata dagli inquirenti 100 euro) è saltata. I due sono tornati in macchina ma qui Ben Mousse nota sul cruscotto: 1000 euro, delle cuffiette ed un rolex; il ventunenne chiede all'uomo di comprargli almeno le sigarette ed appena il proprietario dell'auto scende l'ex calciatore tenta di rubare il tutto. Il cliente si accorge del misfatto, così come la Polizia che lo arresta: processo per direttissima. Il giudice lo grazia facendolo uscire di prigione ed il ragazzo chiarisce i fatti all'uscita: "Non sono un escort, mi sono iscritto al sito perché volevo un incontro. I soldi li ho presi lí sul momento non era nei miei piani".