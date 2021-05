Dal campo profughi all’esordio con la Roma: l’emozionante storia di Ebrima Darboe

Il giovane gambiano protagonista di una bella storia, che lo ha visto passare dal campo profughi al debutto con la maglia della Roma

Una vita cambiata all’improvviso per il giovane Darboe, il 19enne gambiano protagonista di un bellissimo sogno, tutto a tinte giallorosse. La sua storia è il classico racconto emozionante, e per raccontarlo bisogna partire da lontano. Tutto inizia alla giovanissima età di 14 anni, quando il piccolo Ebrima saluta la sua famiglia e il suo paese di origine, in cerca di una nuova vita e delle migliori opportunità.

La prima meta scelta è la Libia, ma qui il giovane Darboe finisce in un campo profughi, controllato nientemeno che dalla mafia. La sua storia non poteva certamente finire così. Come riportato da “AS” la ruota inizia a girare, grazie alla fuga dal campo e alla salita su una nave diretta in Sicilia. Qui il viaggio verso Rieti, dove nel 2018 viene scoperto da uno scout della Roma. Qui percorre tre anni nelle categorie inferiori, fino ad arrivare al recente Sampdoria-Roma: un esordio da sogno con la prima squadra giallorossa.