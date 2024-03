Dani Alves, martedì si decide: liberta provvisoria o ancora carcere

La legale di Dani Alves, Ines Guardiola, aveva annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza di condanna del calciatore per "difendere fino alla fine la sua innocenza". Svolta martedì per la liberta provvisoria?

Martedì 19 marzo alle ore 9 l’udienza. La legge spagnola prevede che i detenuti non possano essere incerati provvisoriamente per più del 50% della pena prevista (in questo caso due anni e tre mesi). Trascorso questo termine il tribunale dovrà rilasciare il brasiliano fino alla sentenza definitiva. Per queste ragioni, non è impensabile che ad Alves possa essere concessa la liberà provvisoria. In caso contrario, Dani Alves rimarrebbe in prigione finché La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna non deciderà il suo futuro.