Denzel Seedorf, talento del Milan Under 17: importanti anche i geni di mamma Luviana…

Nato a Milano due giorni dopo la finale Milan-Liverpool del 2007, è figlio dell’olandese e della brasiliana Luviana…

Si chiama Denzel in onore dell’attore americano Denzel Washington, ma è il suo cognome che gli permette di entrare direttamente nel mondo del calcio dalla porta principale: Seedorf.

Il sedicenne calciatore, figlio dell’icona Clarence Seedorf, gioca nel Milan Under 17 (Allievi Nazionali) e ha dimostrato un talento che lo ha reso sempre più ricercato dai media, che lo seguono fin da bambino.

In una recente intervista a Globo Esporte, il centrocampista ha colto l’occasione per spiegare che, sebbene abbia visto il padre indossare la maglia dell’Olanda in tutte le principali competizioni mondiali, i geni canarinhos della madre Luviana sono più forti.

“La Nazionale? La mia scelta sarà il Brasile, perché in me c'è più di brasiliano. Parlo portoghese e non olandese. Amo i brasiliani e la loro cultura. In effetti, vivo la cultura brasiliana a casa mia”, ha sottolineato. Denzel Miguel Viana Seedorf è nato a Milano il 25 maggio 2007, due giorni la finale di Atene tra Milan e Liverpool, e al momento è nel giro dell’Italia Under 17.

Per quanto riguarda il suo rapporto con papà Clarence, invece, il calcio passa solitamente in secondo piano rispetto al suo legame come figlio. “Non ha mai voluto costringermi a fare qualcosa – ha spiegato –, sono stato io a decidere. In realtàvorrebbe che giocassi a tennis. Non parliamo molto di calcio, c'è una certa distanza perché lui viaggia molto. Parliamo più di altre cose padre-figlio. Sono sicuro che mi ha dato il suo sostegno ed è molto felice per me”.

“Sono orgoglioso di quello che ho fatto, ma se sono troppo orgoglioso, sono nel passato e devo guardare al futuro. Per diventare un giocatore bisogna avere una certa mentalità, io voglio sempre di più, guardo sempre al futuro. Non credo che sarei al Milan se non vedessero qualcosa in me. So di avere certi sogni e nella vita voglio farlo, andrò fino in fondo per raggiungere questa bella vita che è l'essere un calciatore” ha concluso Denzel, che vive con la madre a Milano.

