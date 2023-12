Derby de Kraker, i tifosi del PSV contro l’arbitro Makkelie: “Avevi la loro maglia”…

Danny Makkelie avrebbe dovuto almeno dare un cartellino giallo per il fallo di Hartman su Jordan Teze, secondo la maggior parte dei tifosi PSV, il cui difensore del PSV è dovuto uscire per infortunio...

C'è molto clamore sui social, come conferma la foto grande diffusa nel meme di un utente di Eindhoven, @mbole76, per un episodio del derby De Kraker vinto 2-1 dal Psv Eindhoven capolista sul campo del Feyenoord detentore del titolo, una sorta di passaggio delle consegne. La tradizionale sfida calcistica olandese tra Feyenoord Rotterdam e PSV Eindhoven è chiamata "De Kraker".

Il noto arbitro internazionale Makkelie ha concesso molto e ha non ha ammonito Hartman, difensore del Feyenoord per un intervento molto duro su Jordan Teze, del PSV. Molti tifosi del PSV non sono d'accordo con la decisione di Makkelie di non dare il cartellino a Hartman.