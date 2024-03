Derby del Limburgo, ex Cosenza: Kongolo a terra, birra contro di lui, il portiere del Roda lo difende

Scene sgradevoli durante il derby del Limburgo tra MVV Maastricht e Roda Kerkrade. Al termine della sfida di 2' divisione olandese (0-3 per il Roda), la situazione è diventata ostile quando i tifosi hanno lanciato birra sull'infortunato Kongolo.

Dopo gli scontri e gli incidenti del passato, c'è una forte rivalità, la partita tra Roda e MVV si è svolta abbastanza bene, fino al 79'. Il centrocampista del Roda, l'ex giocatore del Cosenza della scorsa stagione, l'olandese Rodney Kongolo ha avuto un duello con un giocatore dell'MVV sulla linea di fondo, dopo di che ha colpito i cartelloni pubblicitari. Kongolo è poi rimasto a terra per un po' per un dolore alla gamba.

E' in quel momento che alcuni tifosi del Maastricht hanno tirato fuori il peggio. Per prima cosa, un uomo ha gettato il contenuto del suo bicchiere di birra su Kongolo, dopo di che il portiere del Roda Calvin Raatsie lo ha difeso. Ciò alla fine ha portato diversi tifoso a prendere parte alla situazione e a seguire l'esempio del tifoso che ha acceso la miccia. La partita non è stata interrotta. L'arbitro Pol van Boekel ha permesso che la partita continuasse normalmente dopo pochi minuti con il punteggio di 0-3 a favore del Roda. Nonostante la scortesia, Roda potrà comunque guardare indietro ad un pomeriggio di successo dal punto di vista sportivo. Il club di Kerkrade ha vinto il derby del Limburgo 0-3 con gol di Arjan van der Heide (doppietta) e Vaclav Sejk. Visto che l'ADO Den Haag ha perso 3-1 contro il Telstar venerdì, il Roda sale ora al secondo posto nella Eerste Divisie, la B olandese. Questa classifica darebbe loro diritto alla promozione a fine stagione. L'FC Groningen segue al terzo posto dietro di un punto.