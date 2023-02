Derby della Capitale, il carcere di Rebibbia fa vivere le emozioni della stracittadina ai propri detenuti

Il carcere di Rebibbia di Roma hanno potuto vivere una sorta di Derby della Capitale per un giorno grazie ad un'iniziativa virtuosa. Alcuni detenuti tifosissimi di Roma e Lazio hanno avuto l'occasione di sfidarsi in una partita di calciotto organizzata dall'ente benefico "Seconda Chance".

Come riporta l'Agi, il match era attesissimo visto che per ben due volte è stato rinviato per la pioggia e per il Covid.