Derby delle Canarie da testa-coda: tifosi Las Palmas “Ci danno pochissimi biglietti…”

I tifosi di Tenerife e Las Palmas si ritroveranno sabato prossimo all'Heliodoro Rodríguez López nel secondo derby della stagione

Redazione DDD

Las Palmas secondo in classifica con 58 punti e a una sola lunghezza dalla vetta, Tenerife 14esimo in Segunda Division spagnola con 20 punti in meno rispetto ai rivali. Nasce così il derby delle Canarie sul campo del Tenerife in programma sabato 18 marzo alle 18.30. All'andata, lo scorso 26 novembre, il Las Palmas aveva vinto 3-1 il derby canario sul suo terreno.

Sabato da derby con un pronostico chiaro ma...

Isabel Pérez, segretaria della Federazione dei club di tifosi del Tenerife, ha affermato che questa è una settimana speciale per i tifosi e in un derby "non si sa mai cosa succederà". Isabel, nonostante l'irregolarità del rendimento del Tenerife, ha mostrato fiducia nella squadra, "Giocare un derby è sempre un plus di motivazione, energia ed entusiasmo", ha detto.

Guacimara Sosa. presidente dei Las Palmas club, ha invece espresso la sua lamentela per il basso numero di biglietti per i tifosi gialli per vedere la partita all'Heliodoro Rodríguez López, e ha sottolineato che è tempo che i presidenti raggiungano un accordo per inserire nella reciprocità più biglietti per entrambe le tifoserie quando vanno in trasferta.