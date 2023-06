Derby di Barcellona, la minaccia Boixos Nois all’ultrà Espanyol: “Via il ​​tatuaggio o ti pugnalo”

Il lunedì successivo, il Barcellona ha festeggiato il titolo conquistato per le vie della città. Ma non era tutto finito. Almeno per gli ultras. Uno dei tifosi dell'Espanyol che è saltato in campo ha ricevuto una telefonata poche ore dopo l'incidente. Lo ha chiamato Paco, uno dei capi dei Boixos Nois, la curva del Barcellona. Venerdì mattina, l'uomo noto come Paco el Gordo è stato arrestato dai poliziotti Mossos. Poche ore dopo il derby, Paco ha chiamato uno degli ultras dell'Espanyol che i Boixos avevano individuato. Le telecamere lo avevano ripreso mentre saltava in campo e sul suo braccio si leggeva il tatuaggio "Ultras Español". Paco lo ha costretto a cancellarlo, dicendogli: "Se vai con quel tatuaggio sul braccio e quasi tutta Barcellona ti vede, ti tireranno fuori i denti. Ora affronta le conseguenze, conosci il problema che hai", sbotta Paco. "Se vuoi qualcosa con noi, dicci dove e andiamo e ci ammazziamo a vicenda. Perché ti butti in campo per fare l'idiota?".

I Boixos Nois lo hanno identificato dal tatuaggio e lo hanno costretto a rimuoverlo. "Per ora, rimuoverai il tatuaggio. E se non lo rimuovi, quando ti vedrò, ti pugnalerò", ha insistito. "O tu a me. Se hai una donna, hai una famiglia, piccola, non metterti nei guai, non fare lo scemo, perché adesso sei nei guai e ti cercano, devo fare in modo che non ti facciano niente, quando in realtà dovrebbero strapparti i denti", gli disse Paco. Durante la chiamata, Paco insiste costantemente per rimuovere il tatuaggio. L'ultrà dell'Espanyol gli ha inviato un messaggio il giorno dopo accettando di rimuovere il tatuaggio, ma ha chiesto tempo, giustificando che "non si può rimuovere in un giorno, la prossima settimana ho tempo per un'altra storia e non sarà lì più". Pochi minuti dopo, Paco ha risposto: "Toglilo oggi, qualunque cosa accada. Ti mando in un posto e oggi te lo cancelleranno". L'immagine successiva della conversazione è una fotografia in cui, infatti, l'ultra dell'Espanyol ha l'intero tatuaggio cancellato. Dopo la chiamata, sono intervenuti i poliziotti e Paco el Gordo è stato arrestato.