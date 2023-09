Derby di Copenaghen, i tifosi lanciano topi morti in campo: lo avevano già fatto nel 2017

Il derby danese tra Brondby e Copenaghen è terminato con una vittoria in rimonta degli ospiti per 3-2. Il ribaltone finale h scatenato la reazione dei tifosi locali.

Sono stati lanciati dei topi morti sull'erba in campo durante un'azione e, per quanto sorprendente possa sembrare, non è la prima volta che accade.

Il Brondby ha punito i colpevoli e li ha banditi dallo stadio per un anno, oltre al pagamento di una multa di 5.000 corone (circa 670 euro). Il club ha voluto spiegare quanto accaduto al quotidiano Ekstra Bladet: "Si tratta di una stupidità incomprensibile e di qualcosa da cui prendiamo fortemente le distanze. Naturalmente, queste persone staranno lontane dallo stadio per un tempo considerevole e pagheranno una multa. Come è consuetudine dopo ogni partita, stiamo rivedendo il nostro ampio materiale video. Stiamo informando i nostri steward su possibili violazioni dei regolamenti dello stadio in relazione al derby, al fine di identificare e punire coloro che hanno violato le regole".