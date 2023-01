Derby di coppa ai supplementari: solito Real e per Vinicius ecco il ponte dell’amore!

Ci sono voluti i supplementari nel derby di Madrid gara secca dei quarti di finale di copa del Rey. Un derby condotto per un'ora dai colchoneros: gol di Morata al 19esimo per l'Atletico e pareggio merengue con Camavinga al minuto 79.

Una volta ai supplementari, il derby è entrato nel regno del Real di Ancelotti, quello dei nervi giusti al momento giusto. Espulso Savic al 99esimo, il Real ha avuto via libera in superiorità numerica. Gol di Benzema, gol di Vincius e Real Madrid in semifinale.