Derby di Craiova, derby sospeso tre volte: tutti negli spogliatoi, poi vincono gli “ospiti”…

I tifosi sono venuti allo stadio "armati" per il derby. Hanno lanciato torce, petardi e fuochi d'artificio. Andrei Chivulete, l'arbitro del derby di Craiova ha deciso, dopo l'interruzione della partita per la terza volta, di mandare temporaneamente le squadre negli spogliatoi.

La partita è stata interrotta per la prima volta al 2' minuto, quando i tifosi dell'FC U Craiova hanno fatto esplodere torce e petardi.

Dopo 2 minuti, il gioco è ripreso. Solo per poco tempo, perché anche gli ultras dell'Universitatea Craiova hanno dato il via allo spettacolo, con torce e fuochi d'artificio, come a Capodanno. Dopo 4 minuti, il gioco è ripreso di nuovo.