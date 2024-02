Derby di Gerusalemme, rimonta Hapoel: ma la curva chiede degli ostaggi…

L'Hapoel ha battuto il Beitar 2-1 con due gol nel finale vincendo il derby di Gerusalemme e colorando di rosso la capitale. Adi Yona ha aperto le marcature nel primo tempo portando i gialloneri del Beitar in vantaggio per 1-0, ma Idan Dahan era riuscito a pareggiare all'88esimo minuto per l'Hapoel, mentre Matan Hozez ha segnato tre minuti più tardi per conquistare addirittura la vittoria in pieno recupero.