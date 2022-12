Derby di Melbourne, Polizia on fire: tre incriminazioni e altre foto segnaletiche

Un giovane di Craigieburn di 23 anni è stato accusato in relazione all'incidente in cui il portiere del Melbourne City è stato colpito alla testa con un secchio pieno di sabbia. È stato accusato di disordini violenti, lancio di razzi fumogeni, intento di provocare lesioni, lesioni incautamente causate, aggressione illegale, ingresso nello spazio delle competizioni sportive, interruzione di una partita, disturbo pubblico e comportamento dissoluto.

Un ragazzo di 19 anni di Meadow Heights è stato accusato anche in relazione a una presunta aggressione separata al portiere, nonché a una presunta aggressione a una guardia di sicurezza. Un altro ragazzo, di 18 anni, di Alphington è stato incriminato sempre in relazione alla presunta aggressione al portiere.

Tutti e tre si sono presentati alle rispettive stazioni di Polizia e sono stati successivamente rilasciati su cauzione per comparire davanti alla Corte dei magistrati di Melbourne il 27 febbraio. Le accuse arrivano mentre gli investigatori della North West Metro Regional Crime Squad continuano a indagare sull'intero incidente come parte dell'Operazione Astute. Più di 150 tifosi di calcio sono scesi in campo durante la partita di sabato sera dopo che un numero significativo di razzi è stato acceso e lanciato tra la folla, con tanto di derby sospeso sull'1-0 a favore del Melbourne City contro il Melbourne Victory. Proprio il Victory ora rischia sanzioni finanziarie significative, ma anche la perdita di punti in campionato o la costrizione a tenere le partite a porte chiuse o in campi neutri.