Derby di Melbourne, squalificati a vita due tifosi: invasione di campo e aggressione al portiere

L'invasione di campo in Australia durante il derby Melbourne City-Melbourne Victory si è conclusa con due tifosi squalificati a vita. Lo riporta Football Australia, che ha spiegato che questi tifosi saranno bannati per il resto dei loro giorni.

Football Australia, l'organo di governo del calcio in Australia, ha bandito a vita due tifosi da qualsiasi evento calcistico nel paese, anche come spettatori, per il loro coinvolgimento nella violenta invasione di campo che ha provocato quattro feriti a Melbourne lo scorso fine settimana. In una dichiarazione rilasciata sul suo sito web, Football Australia ha indicato che a seguito delle indagini iniziali condotte con la Polizia di Stato del Victoria, due giovani uomini di 23 e 19 anni sono stati sanzionati con "interdizioni a vita da tutte le attività legate al calcio".

Il 23enne è stato accusato di essere entrato in campo senza autorizzazione e di aver utilizzato un secchio di metallo "con l'intento di causare danni", che ha comportato il ricovero in ospedale del portiere del Melbourne City. Dal canto suo, il 19enne è stato squalificato per violazione di domicilio in campo senza autorizzazione e "per aver tenuto comportamenti che hanno causato o potrebbero causare danni e mettere in pericolo gli altri". Oltre alle misure prese da Football Australia, entrambi i giovani sono stati accusati di varie accuse da parte della polizia, tra cui disordini violenti, aggressione a una guardia giurata e aggressione al portiere, tra gli altri reati legati al disturbo dell'ordine pubblico.

Entrambi facevano parte di un gruppo di tre sospetti designati dalla Polizia, che non esclude di accusare altri coinvolti in questo violento incidente avvenuto sabato sera all'AAMI Park Stadium durante il derby tra Melbourne City e Melbourne Victory della Australian League. Quella notte, circa 150 uomini hanno preso d'assalto il campo dopo 22 minuti dall'inizio della partita, mentre il City stava battendo il Victory 1-0, dopo che i tifosi hanno acceso circa 50 razzi e li hanno lanciati tra la folla e in campo. La polizia di Victoria, la cui capitale è Melbourne, ha spiegato che in questi atti violenti sono rimasti feriti il ​​portiere, un cameraman e due guardie di sicurezza.

I tifosi si sono precipitati in campo e hanno aggredito il portiere del Melbourne City Tom Glover con un secchio di metallo, provocandogli un taglio sanguinante sulla guancia destra e richiedendo più punti di sutura e ulteriori esami medici. La partita si è svolta tra le tensioni, dopo che è stata annunciata la vendita dei diritti per il gran finale del campionato di prima divisione che si terrà nella città di Sydney per i prossimi tre anni.