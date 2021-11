Derby di Porto Alegre al veleno, playlist su Twitter contro il Gremio: “Festeggiamo il tuo dolore”

Anche una canzone per burlarsi del Gremio che rischia di retrocedere...

Patrick, centrocampista dell'Internacional di Porto Alegre, è stato espulso per aver esultato con le bare del Gremio nelle proprie mani alla fine del derby vinto 1-0. Espulso come come Cortês (Grêmio) per aver reagito, ma le provocazioni non si sono fermate qui, anzi.

Non appena l'arbitro Marcelo de Lima Henrique ha fischiato la fine della partita, il Twitter ufficiale dell'Internacional ha pubblicato un'immagine di una playlist con la canzone "Vou festejar", di Beth Carvalho, il cui testo è il seguente: "Eu vou festejar, vou festejar / O teu sofrer, o teu penar" (Festerò, festeggerò / La tua sofferenza, il tuo dolore). In un altro video che circola sui social, Taison, autore del gol vittorioso, canta con i tifosi: "Se dipenderà da me, sarai in serie B". Il Gremio è gravemente compromesso nella lotta per non retrocedere.