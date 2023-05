Derby di Salonicco, segna l’Aris e i tifosi Paok colpiscono l’assistente dell’arbitro

Il Paok vince il derby di Salonicco e resta in corsa per un posto in Europa League. Per i bianconeri tre vittorie e un pareggio contro l'Aris in questa stagione...

I "giallo-neri" dell'Aris sono andati in vantaggio per primi dopo che una pressione riuscita li ha visti vincere palla con il loro difensore Konstantinos Koulierakis, e l'attaccante Aboubakar Kamara ne ha approfittato per mettere la palla in alto a destra nella porta del Paok. L'episodio ha scatenato i tifosi del Paok che hanno lanciato oggetti in campo: colpito, per fortuna senza conseguenze, un assistente arbitrale in campo e la partita è proseguita.