Derby di Stoccolma, 16 ultrà alla sbarra: giocatori avvisati “Un gol e sarà l’inferno…”

Dalle conversazioni in chat delle indagini preliminari della polizia emerge che tutto era pianificato nei minimi dettagli e che i giocatori dell'AIK erano stati avvisati in anticipo...

Redazione Derby Derby Derby 19 marzo 2024 (modifica il 19 marzo 2024 | 11:35)

Al gol degli ospiti, era scoppiato l'inferno. Petardi in campo, fiamme dietro le tribune e Polizia in campo. Le conversazioni in chat rivelano come gli ultras dell'AIK Stoccolma avessero pianificato e coordinato la rivolta durante il derby di Stoccolma e che i giocatori dell'AIK erano stati avvertiti di ciò che li aspettava.

"Domani finirà in due modi, paradiso o inferno", avevano scritto i tifosi nella chat del gruppo

Ora 16 persone, 15 uomini e una donna, sono state accusate delle scene avvenute durante il derby di Stoccolma tra Djurgarden e AIK il 28 maggio dello scorso anno. Cinque degli uomini sono accusati di istigazione a una rivolta violenta. Nei giorni precedenti il ​​derby avrebbero pianificato la realizzazione nei minimi dettagli nelle chat di gruppo su Telegram.

"Al gol dell'1-0, verrà sparato un colpo come ammonizione. Se il Djurgarden dovesse andare sul 2-0, interromperemo la partita", si legge tra l'altro in un messaggio con le istruzioni incluso nell'istruttoria. Ed è stato proprio quando il Djurgarden ha segnato il gol dell'1-0 che sono divampati fuoco e fiamme. Si dice anche che "i giocatori avessero ricevuto istruzioni chiare su ciò che si applica". Nel corso delle indagini, la polizia ha effettuato numerose perquisizioni domiciliari per abbinare scarpe e altri indumenti alle persone presenti nel materiale video dello stadio del derby, la Tele2 arena. Diverse guardie di sicurezza hanno dovuto farsi curare per le ferite riportate dopo l'incidente.

I danni materiali dopo la rivolta sarebbero ammontati a poco più di mezzo milione di corone. Furono distrutte tra l'altro 36 sedie e 183 schienali. "Abbiamo fatto maledettamente bene ieri", scrive uno degli uomini nella chat di gruppo il giorno dopo il derby. La partita era finita 1-0 per il Djurgarden. In questi giorni le due squadre rivali di Stoccolma hanno dato vita ad un nuovo derby, in coppa di Svezia, finito 1-1 e vinto dal Djurgarden ai rigori, con incidenti nel centro della città.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.