Derby di Stoccolma, negli scontri spunta… un tifoso topo

La Friends Arena come Hogwars

Harry Potter però non era la realtà...

Al termine della partita la Friends Arena si è trasformata in una vera e propria guerriglia - paragonata dalla stampa svedese ad un combattimento di Harry Potter.

I due maggiori gruppi ultras delle squadre in questione, seguiti da, sostanzialmente, tutto lo stadio hanno cominciato a scontrarsi fisicamente sparandosi - inoltre - fuochi d'artifici contro e petardi.

Tra i vari facinorosi spunta incredibilmente un tifoso dell'AIK con una maschera da topo ed in rete sono già diventate virali - non solo le immagini della rissa - ma anche l'uomo in questione. Il bilancio dei feriti è ancora ignoto.