Derby d’Olanda, il gol del debuttante: vigilia, arrestati 11 tifosi Feyenoord di estrema destra

Ajax di scena a Rotterdam, sul campo del Feyenoord capolista. Ma quanto lavoro per inquirenti e poliziotti...

Il Feyenoord ha chiuso in vantaggio il primo tempo del Klassieker olandese, il Classico nazionale, la sfida fra la squadra di Rotterdam e l'Ajax di Amsterdam.

Igor Paixao, il classe 2000 brasiliano proveniente dal Coritiba, non aveva ancora mai giocato con la maglia del Feyenoord. Lo ha fatto, segnando, proprio contro i rivali storici dell'Ajax. Poi, nella ripresa, il pareggio del nazionale olandese Davy Klaassen per l'Ajax.

Alla partita, per la prima volta con i tifosi dell'Ajax ammessi allo stadio di Rotterdam dopo le restrizioni Covid, erano presenti in massa agenti di Polizia. Ci sono stati 7 arresti poco prima del calcio d'inizio fra gli ultras del Feyenoord che attendevano fumogeni alla mano l'arrivo dei pullman delle due squadre. Ma non solo...