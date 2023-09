Derby e parapiglia: ultras a piedi sui binari ferroviari e sasso contro il pullman della Reggiana

Settore ospiti vuoto e pessima accoglienza al pullman della Reggiana. Ma anche sui treni in viaggio verso Parma ci sono stati scontri e tensioni.

All’ingresso allo stadio Tardini, il pullman della Reggiana è stato accolto da cori e insulti da parte degli ultras di casa. Uno di questi ha anche lanciato un sasso contro un finestrino, andato in frantumi.

Nessuno è rimasto ferito, solo grande spavento per l’attaccante Stefano Pettinari e per il medico granata.

Un sasso era stato lanciato anche alla fine del 2016 (nella foto grande), nel derby in Serie C vinto dal Parma a Reggio, per 2-0. Allora venne lanciato da ultras granata contro il pullman dei crociati. Stavolta l’agguato si è rovesciato.