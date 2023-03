Derby Fla-Flu, spray al peperoncino contro i tifosi e un arresto

Il derby è proseguito fuori lo stadio

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Durante il derby vinto dalla Fluminense per 2 a 1 al Maracanà contro il Flamengo - valido per il campionato Carioca - gli animi si sono scaldati come di consueto.

Sia nel pre che nel post partita...

Al termine delle ostilità il gruppo organizzato conosciuto come Young Flu Fluminense è venuto alle mani con i Jovem Fla Flamengo. In rete sono già diventati virali i video degli scontri in cui si possono vedere i due gruppi ultras che si rincorrono armati di spranghe di metallo e bastoni. Il tutto è avvenuto in mezzo alla strada con diversi sostenitori di casa che sono stati costretti a scappare all'arrivo di altri tifosi rossoverdi.

Dopo un morto nella rissa tra tifosi del Vasco e del Flamengo lo scorso fine settimana, la Polizia Militare di Rio de Janeiro aveva rafforzato la sicurezza intorno al Maracanã per il derby tra Flamengo e Fluminense questo mercoledì 8 marzo, ma c'è stata confusione con la Guardia Municipale. I tifosi del Fluminense sono stati colpiti da spray al peperoncino e da colpi di pistola dimostrativi e assordanti vicino allo stadio. Sui social alcuni fan hanno registrato immagini e affermato che bambini e donne sono stati colpiti. Non c'erano registrazioni di scontri tra fan avversari, almeno nel pre-gara. In una nota, la Segreteria dell'Ordine Pubblico (Seop) e la Guardia Municipale (GM-Rio) hanno informato che i disordini sono iniziati dopo il sequestro di merci che venivano vendute irregolarmente da venditori ambulanti. La Segreteria ha confermato l'utilizzo di “strumenti di minore potenzialità offensiva” per disperdere la confusione. Un uomo è stato arrestato e portato in questura dopo aver aggredito un agente della Guardia municipale con una bottiglia di vetro.