Derby ligure, tifoserie a rischio scontri a Spezia: poi la Polizia in assetto anti-sommossa

Tensione e inimicizia fra le tifoserie di Spezia e Samp. In passato unite dall'avversione nei confronti del Genoa, oggi sono rivali e astiose fra di loro.

Prima del derby ligure del Picco, le tifoserie di Spezia e Sampdoria sono state tenute a debita distanza dalle forze dell’ordine. Nonostante non siano venute a contatto, non sono mancate scintille e qualche fumogeno.

I momenti di maggiore tensione si sono verificati all’interno dell’impianto, quando 150 tifosi blucerchiati hanno raggiunto i loro posti in gradinata, senza un cordone protettivo di polizia, e hanno rischiato di venire a contatto con i colleghi spezzini, come conferma Spezia1906.com. C'era preoccupazione soprattutto da parte dei genitori con figli presenti allo stadio. Poi il settore è stato delimitato, con i tifosi genovesi controllati a vista dalle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa.