Derby slovacco: 3-0 a tavolino, 11 arresti, migliaia di euro di multa e pioggia di divieti

Gli eventi della partita dello scorso 17 ottobre sono stati trattati anche dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca per l'istruzione, la scienza, la gioventù e lo sport con l'obiettivo di aumentare la sicurezza negli impianti sportivi.

In relazione alle rivolte dei tifosi durante il Classico slovacco tra Spartak Trnava e Slovan Bratislava, la polizia ha arrestato 11 tifosi. Lo ha reso noto Zlatica Antalová, la portavoce della polizia regionale di Trnava. Gli imputati hanno tra i 23 e i 46 anni. "Se sarà dimostrata la loro colpevolezza, rischiano fino a tre anni di carcere. La polizia sta perseguendo le persone in generale", ha detto Antalová. Ha aggiunto che la polizia continua a lavorare intensamente per identificare altri rivoltosi, di entrambe le tifoserie. La rivalità sportiva tra gli avversari tradizionali nel 161esimo derby si è trasformata in una rissa tra teppisti, che dopo meno di un quarto d'ora hanno invaso il campo dello stadio di Trnava Anton Malatinský e hanno combattuto tra loro.