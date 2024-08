Derby vinto con i rivali: Skydance si fonda con Paramount, regia di Gerry Cardinale

Il fondatore e amministratore delegato Gerry Cardinale si è fatto un nome a Goldman Sachs come banchiere dei New York Yankees, dei Dallas Cowboys e della NFL. La fusione arriva nel momento in cui “le media company storiche sono sempre più messe alla prova dalla disintermediazione tecnologica”, ha dichiarato Cardinale in un comunicato stampa. “Paramount ha le basi della proprietà intellettuale per garantire la longevità attraverso questa evoluzione, ma richiederà una nuova generazione di leadership visionaria insieme a una gestione operativa esperta per navigare in questa prossima fase”, ha aggiunto.

RedBird, proprietaria del Milan dal 2022, è impegnata in una serie di acquisti. A maggio ha acquisito All3Media, la società di produzione televisiva e cinematografica dietro “Fleabag”, per 1,15 miliardi di sterline (circa 1,4 miliardi di dollari). Ha tentato di acquistare il quotidiano britannico Telegraph, prima di ritirarsi in aprile. Il mese scorso, RedBird ha unito le forze con Weatherford Capital per lanciare un fondo di investimento per gli sport collegiali. David Ellison guiderà la New Paramount come amministratore delegato. Jeff Shell, ex amministratore delegato di NBCUniversal e attuale presidente del settore sport e media di RedBird, risponderà a Ellison come presidente. L'accordo è tipico del manuale di Cardinale. RedBird non è una tipica società di buyout, ma installa un nuovo management e sfrutta le proprietà intellettuali per costruire attività più grandi. Skydance ha già coprodotto con successo il reboot di “Top Gun” con la Paramount e detiene i diritti per produrre e finanziare altre proprietà della Paramount, tra cui Transformers. “Credo che il mio più grande vantaggio competitivo sia quello di non legarmi emotivamente”, ha dichiarato Cardinale a Business Insider nel 2022. “Sono tutti pezzi di proprietà intellettuale che hanno il legittimo diritto di essere monetizzati, a patto di bilanciare il contratto fan-social allo stesso tempo”.